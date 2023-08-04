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MLB／季前婉拒經典賽徵召 「抗癌鬥士」曼西尼慘遭小熊釋出
「抗癌鬥士」曼西尼（Trey Mancini）季初為了適應新球隊的環境，婉拒義大利經典賽徵招，不過本季打表現荒腔走板，根據《芝加哥太陽報》的記者梅迪（Maddie Lee）報導指出，小熊已將曼西尼給釋出。
曼西尼曾在2019年打出了職業生涯最高的35轟，不過隔年被發現罹患大腸癌整季報銷。21年他成功戰勝癌症病重回賽場，並拿下當年的東山再起獎，不過去年季中轉戰太空人後狀況不太理想，出賽51場、打擊率僅1成76。
曼西尼季前和小熊簽下2年約，力拼二度東山再起。他本要在今年年初加入義大利國家隊，但與新球隊簽約後，決定辭退經典賽並表示留下來參與春訓對球隊與隊友來說更重要。
轉戰小熊後，曼西尼的打擊表現仍不見起色，79場出賽，打擊率僅2成34，全壘打從去年的23支銳減至4支，OPS僅.635，被三振率高達29.7%，WAR低達-1.3。最後小熊在交易大限向國民盤來卡德拉里歐（Jeimer Candelario），正式將曼西尼DFA，隨後被釋出。
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