MLB／勇士王牌歸隊！明星左投弗里德復出先發戰小熊

勇士隊本季狀況火燙，目前已拿下69勝37敗居全聯盟之冠，現在他們又將迎回陣中王牌，根據消息指出，明星左投弗里德（Max Fried）將在明日回歸球隊輪值並擔綱先發。

弗里德近期都在小聯盟投復健賽，前一役面對馬林魚3A，4.1局投球被敲5支安打失2分，投出4次三振和2次保送，賽後沒多久球隊就讓他回到大聯盟隨隊比賽，明日將在對陣小熊的比賽先發，屆時也會碰上前隊友史旺森（Dansby Swanson），弗里德也開心表示，「這會很有趣，他在我身後打球給我們留下了很多回憶。」

弗里德去年是球隊中不動王牌，先發出賽30場共投了185.1局，拿下14勝7敗，防禦率僅2.48，並入選明星賽，季末還拿下國聯塞揚第2名，輸給馬林魚隊的阿坎塔拉（Sandy Alcantara）。

不過本季弗里德飽受傷病所苦，開幕戰僅投3.1局就因左腿筋拉傷進入15天傷兵名單，缺陣約2週後才歸隊，沒想到歸隊後才投第4場，又再進傷兵名單，至今仍未出戰。佛里德今年先發5場拿下2勝1敗、防禦率2.08，每局被上壘率1.077。

弗里德歸隊後，將加入有著史泰德（Spencer Strider）和愛德（Bryce Elder）的先發輪值，目前就待去年國聯勝投王萊特（Kyle Wright）回歸，勇士先發戰力將成完全體。