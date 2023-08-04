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MiLB／鄭宗哲2A連11場敲安 陳柏毓高階1A先發5局奪勝

中央社／ 記者謝靜雯台北4日電
海盜隊2A野手鄭宗哲維持好手感，單場2安、近期連11場出賽敲安。 圖擷自Altoona Curve推特
海盜隊2A野手鄭宗哲維持好手感，單場2安、近期連11場出賽敲安。 圖擷自Altoona Curve推特

旅美匹茲堡海盜隊高階1A投手陳柏毓今天先發出賽，投5局挨轟失1分、拿下個人本季第5勝；海盜隊2A野手鄭宗哲維持好手感，單場2安、近期連11場出賽敲安。

美國職棒小聯盟賽事匹茲堡海盜隊高階1A今天與休斯頓太空人隊高階1A交手，海盜隊派出台灣投手陳柏毓先發，陳柏毓開賽稍微有狀況，1局上被首名打者敲出陽春砲，但及時回穩連飆2K，再讓打者敲出滾地球出局。

陳柏毓2局過後越投越穩，2局讓打者3上3下，3局上雖有投出觸身球保送，但沒有擴大失分危機，5局投完退場。

陳柏毓今天總計用65球投5局，僅被敲出1支安打就是全壘打，投出7次三振，失掉1分責失分，球隊終場以6比3拿勝，陳柏毓拿下個人本季第5勝，賽後防禦率4.00。

海盜隊高階2A今天和舊金山巨人隊2A交手，海盜隊台灣野手鄭宗哲先發打2棒、守二壘，鄭宗哲3局下敲出左外野方向安打，7局下敲出中外野方向安打，單場敲2安、延續好手感。

鄭宗哲今天單場4打數敲出2支安打，近期連11場出賽敲安，賽後打擊率2成63，球隊終場以6比0拿勝。

陳柏毓 海盜 鄭宗哲

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