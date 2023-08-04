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MLB／首局失3分後回穩繳優質先發 薛則遊騎兵初登板開門紅

聯合新聞網／ 綜合報導
薛則（Max Scherzer）遊騎兵初登板，繳出6局失3分好投表現，率隊以5比3收下勝利。 美聯社
薛則（Max Scherzer）遊騎兵初登板，繳出6局失3分好投表現，率隊以5比3收下勝利。 美聯社

薛則Max Scherzer）前次先發後才跟媒體表示會跟賣掉終結者的大都會高層談論未來，沒想到隔日就遭交易到遊騎兵，今日也迎來遊騎兵初登板，繳出6局失3分好投表現，率隊以5：3收下勝利。

遊騎兵隊前日將農場第三名新秀、外野手亞古納（Luisangel Acuna）打包送往大都會，換回王牌投手薛則，不過他今年剩餘的薪水約剩1580萬美元、加上明年選擇權的薪水4330萬美元，遊騎兵僅需負擔2250萬美元就能使用2年薛則，剩下的3660萬元則由大都會支付。

薛則首局就遇亂流，首局接連被白襪前兩棒敲安，1出局後，連投2次保送丟分，2出局的情況下，又被西茲（Gavin Sheets）敲出帶有2分打點的安打，讓薛則第一局就失3分，總計37球才投完這半局。

不過薛則接下來的狀況回穩，連續5局讓對手掛蛋，還飆出7次三振，總計薛則主投6局被敲7支安打失3分，投出2次保送和9次三振，用球數105球，成功收下轉隊後首勝，賽後防禦率微幅上升至4.04。

「在比賽的前半段，你會受到一些打擊，但隨後你會逐漸找到節奏，並能夠投得更久。」薛哲賽後提到首局的失利，「這是我最高興的事情，我到最後表現的都相當出色。」

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