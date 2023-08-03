MLB／生涯首次奪K竟是觸身球改判 響尾蛇塞柯尼是史上第1人
響尾蛇隊24歲菜鳥右投塞柯尼（Slade Cecconi）大聯盟初登板，今天1局下面對首名打者、巨人隊開路先鋒韋德（LaMonte Wade Jr.）就出現罕見鏡頭，原本觸身球變成三振，為生涯首戰留下難得紀錄。
巨人在舊金山主場迎戰響尾蛇，今天進行4連戰第3戰，塞柯尼從3A升上大聯盟，首次扛起先發投手重任；他在1局下對韋德投出滿球數後，第6球是95英里內角偏高直球，疑似打到手，主審莫拉列斯（Gabe Morales）判定觸身球，韋德也跑向一壘。
響尾蛇立刻提出挑戰，經過重播畫面顯示，塞柯尼這球命中球棒末端，完全未打到韋德，而且球直接彈到響尾蛇捕手赫雷拉（Jose Herrera）的腹股溝，被他順勢握住，並未掉到地上，因此改判三振。
由於實在太罕見，大聯盟官網用「奇怪奪下生涯首K」形容塞柯尼這次三振，官網特別強調，投手總是記得自己在大聯盟第1K，但塞柯尼這個紀錄更加令人難忘。
響尾蛇也指出，塞柯尼應是大聯盟史上首位「經過改判奪下生涯首次三振」的球員。
塞柯尼今天先發4.2局，被揮出4支安打，投出兩次三振、1次保送，失兩分無關勝敗。
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