MLB／張育成安打助攻吉田打點 生涯5次盜壘成功是台將最多

紅襪隊作客西雅圖，今天對水手隊進行3連戰最後一戰，張育成3打數1安打、吞下1次三振，5局上盜上二壘，生涯累積5次盜壘成功，獨居旅美球員第1，紅襪終場3：6落敗。

張育成以先發9棒、游擊手打滿全場，3局上揮出右外野飛球出局，5局上揮出右外野安打，形成一、三壘有人，並在2出局時盜壘成功，接著吉田正尚內野安打攻下1分打點，紅襪擴大成3：0領先。

水手打線面對克勞佛（Kutter Crawford），前5局只出現4支安打，吞下5次三振；紅襪啟動牛棚後戰況生變，6、7局下失6分送掉江山，兩隊本季交手6場各拿3勝。

張育成7局上吞下三振，本季出賽36場，打擊率1成65、全壘打5支、打點17分、盜壘成功4次。

旅美球員從2002年陳金鋒開始，共有16人留下打擊紀錄，只有張育成、胡金龍（4次）、林子偉（2次）盜壘成功。