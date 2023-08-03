MLB／塔提斯百轟史上第4快 洛磯弗里蘭12敗全聯盟最慘
金河成首局首打席全壘打、桑契斯（Gary Sanchez）雙響砲，索托（Juan Soto）和塔提斯（Fernando Tatis Jr.）也開轟，教士隊今天在客場用長程砲擊沈洛磯隊，以11：1大勝，塔提斯成為大聯盟史上第4快完成百轟的球員。
金河成面對洛磯左投弗里蘭（Kyle Freeland），開賽第3球把90英里速球轟成左外野陽春砲，索托3局上轟出兩分砲，桑契斯6局上追加陽春砲，以4：1領先。
兩隊打完8局比數不變，教士9局上一口氣攻下7分，桑契斯單場第2轟出爐，塔提斯轟出3分砲，完全打垮洛磯士氣；弗里蘭先發6局失4分，挨3轟種下敗因，本季戰績掉到4勝12敗，和皇家隊萊爾斯（Jordan Lyles）並列大聯盟最多敗投手。
塔提斯本季第19轟出爐，生涯4年出賽362場完成百轟，史上只落後3人，依序是費城人隊退役重砲哈沃德（Ryan Howard）325場、大都會隊阿隆索（Pete Alonso）347場、桑契斯355場。
教士最近6場拿下5勝，本季戰績54勝55敗，在國聯西區排名第4、外卡第7，球季賽最後兩個月全力爭取季後賽，塔提斯說：「最近一周、近10天，我們打出最佳表現，一定會繼續保持。」
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