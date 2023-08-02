MLB／張育成競爭者+1？紅襪換來曾砲轟佐佐木朗希的內野手

紅襪隊今天發動交易，送出小聯盟投手布雷拉克（Bradley Blalock），換來釀酒人內野手烏力亞斯（Luis Urias），有可能成為台灣好手張育成的競爭者。

烏力亞斯能守三壘、二壘和游擊，過去2季敲出39發全壘打，今年曾代表墨西哥參加世界棒球經典賽，從日本「令和怪物」佐佐木朗希手中敲出三分砲。

LUIS URIAS WITH A THREE RUN BOMB OFF THE PHENOM SASAKI MEXICO DRAWS FIRST BLOOD🇲🇽🇲🇽🇲🇽 pic.twitter.com/JjA0DRHb0O — Jared Carrabis (@Jared_Carrabis) 2023年3月21日

不過他今年打擊陷入大低潮，大聯盟出賽20場，只累積1轟、5分打點，打擊率1成45；3A則是出賽29場，敲出4轟、16分打點，打擊率2成33。

根據美媒《NESN》報導，紅襪總管布隆（Chaim Bloom）認為烏力亞斯會很適合芬威球場，「我們中線內野確實很有深度，但我們覺得烏利亞斯有天賦，這對我們來說是非常吸引人的投資。」

張育成近期打擊不佳，今天賽前已連12打席沒敲安，出賽34場，累積5轟、17分打點，打擊率1成56。