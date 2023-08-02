MLB／費城人拿李灝宇單換明星投手 交易網站說老虎賺到了

費城人隊要拚季後賽，決定將台灣好手、農場排名第5的李灝宇交易到老虎隊一換一，換來明星級投手羅倫佐（Michael Lorenzen），專門計算交易成果的美國網站指出，這筆交易是老虎隊賺到。

費城人隊希望增加先發投手深度，羅倫佐會是最好選擇，今年球季首度入選明星賽的他，18場先發拿下5勝7敗、防禦率3.58，投105.2局有83次三振，雖然近2年都是先發，但生涯前7個球季有6季都是後援為主，在2個角色都能為費城人隊帶來幫助。

老虎官方歡迎李灝宇。 截圖自老虎官方推特

20歲的李灝宇守備位置以二壘為主，今年在高階1A打出打擊率2成83、5轟、26分打點的成績，整體攻擊指數0.773，在交易後成為繼倪福德、唐肇廷、羅華韋後，老虎體系中的第四位台灣選手。

老虎送走今年入選明星賽的羅倫佐。 路透社

專門分析交易價值的「Baseball Trade Values」指出，根據交易模型計算，羅倫佐交易價值為330萬美元，李灝宇為780萬美元，因此這筆交易中，費城人隊是付出較高代價的一方，也有球迷指出，李灝宇在費城人隊深厚內野陣容中很難出頭。

費城人隊目前游擊有透納（Trea Turner），二壘手史托特（Bryson Stott）、三壘手波姆（Alec Bohm）今年表現也都很好，李灝宇到老虎隊仍有強力競爭，目前老虎隊前兩號新秀基斯（Colt Keith）、楊恩（Jace Jung）都能守二壘。