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MLB／藤浪晉太郎2局無失分飆4次三振 金鶯投手群寫隊史紀錄

聯合新聞網／ 綜合報導
藤浪晉太郎主投2局無失分，送出4次三振。 美聯社
藤浪晉太郎主投2局無失分，送出4次三振。 美聯社

金鶯隊日籍火球男藤浪晉太郎今天面對洋基隊後援2局無失分，飆出4次三振，聯手金鶯投手群寫下隊史紀錄。

藤浪轉戰金鶯後表現漸入佳境，今天6局登板投球，先被沃爾普（Anthony Volpe）敲出二壘安打，但接下來三振東岡凱爾（Kyle Higashioka）和包爾斯（Jake Bauers），再讓托瑞斯（Gleyber Torres）敲出內野飛球，化解危機。

藤浪7局續投，面對「怪力男」史丹頓（Giancarlo Stanton）投出保送，不過後續又連續K掉瑞佐（Anthony Rizzo）和基納法利法（Isiah Kiner-Falefa），再讓貝德（Harrison Bader）敲出右外野飛球出局，結束今天投球任務。

總計藤浪用38球完成2局投球，最快球速100.3英里（約161公里），狂飆4次三振、投出1次保送，只被打1支安打，賽後防禦率下降到8.08。現場轉播單位也表示，「投得真棒，藤浪看起來很不錯。」日本網友也紛紛讚嘆他的投球表現，

藤浪晋太郎 金鶯

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