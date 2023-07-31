MiLB／李灝宇本季第5轟出爐 潘文輝1局無失分救援成功

旅美費城人隊小聯盟高階1A野手李灝宇今天敲出個人本季第5轟、近期連6場出賽敲安手感燙；費城人隊1A投手潘文輝今天後援登板，投1局飆2K、無失分，拿下救援成功。

美國職棒小聯盟賽事費城人隊高階1A今天與巴爾的摩金鶯隊高階1A交手，費城人隊台灣野手李灝宇先發打1棒、守二壘。

李灝宇1局下選到保送上壘、跑出本季第14盜，2局下球隊2比1領先時開轟，2分砲幫助球隊拉開領先差距，4局下再選到保送上壘。

李灝宇6局下敲出三壘方向滾地球出局，今天總計2打數敲出1轟，選到2次保送，貢獻2分打點、有1得分，還有1次盜壘成功，賽後打擊率2成83。費城人隊終場就以4比1拿勝。

費城人隊1A今天與邁阿密馬林魚隊1A交手，兩隊8局打完1比1僵持不下，費城人隊9局上靠著保送、接連安打攻下2分，9局下換上潘文輝後援登板。

潘文輝先三振抓到第一個出局數，接著投出保送，再依序投出三振、讓打者敲出中外野方向飛球出局，替球隊守住勝利，費城人隊終場以3比1拿勝，潘文輝投1局無失分，拿下本季第5次救援成功，賽後防禦率3.14。