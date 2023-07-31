MLB／整隊真的只剩大谷能打！瓦德轉60天傷兵幾近本季報銷

天使在宣布不賣大谷翔平後正式轉為買家，準備在交易市場補強為季後賽名額衝刺。然而，天使今年也可說是屋漏偏逢連夜雨，頻繁的傷兵問題困擾了整季，近期又傳出打線重要的一員瓦德（Taylor Ward）因頭部觸身球今天確定轉入60天傷兵名單，由於賽季剩下兩個月左右，瓦德幾乎形同賽季報銷。

天使本季的傷兵問題嚴重影響到打線產能，這也是讓球隊曾一度考慮要交易大谷翔平換取未來深度的原因。大物捕手歐霍普（Logan O'Hoppe）早早動手術預計缺陣半年；打線中薪資最昂貴的瑞登（Anthony Rendon）、楚奧特（Mike Trout）本季表現不僅有下滑趨勢，且目前都歸期未定。此外，朱力（Brandon Drury）和烏謝拉（Gio Urshela）等人也都還在養傷，加上剛加入的瓦德，天使開幕戰的先發打線已經有六人在傷兵名單。

瓦德去年賽季破繭而出，是天使倚重的打線主力之一。開季雖然狀況不好，但至少保持良好的出席率，況且他的手感逐漸回溫，七月累積OPS高達1.047外帶五發全壘打，是天使打線在七月除了大谷外最可靠的一員。

沒想到瓦德在昨天的比賽被馬諾亞（Alek Manoah）一顆92英哩的速球直擊頭部，當場流血倒地，退場時眼睛有明顯腫脹。經過檢查後，他今天確定被放入60天傷兵名單，由於賽季只剩下62天，此舉也代表瓦德本季很有可能不會回歸，對於外野深度薄弱的天使來說無疑是雪上加霜。

天使今天也隨即宣布從洛磯交易來克朗（C.J. Cron）、葛里奇克（Randal Grichuk）兩人，希望能替充滿負運的打線「止血」，加上這筆交易，本季天使在季中已經發起4筆交易案。