MLB／整隊真的只剩大谷能打！瓦德轉60天傷兵幾近本季報銷

天使在宣布不賣大谷翔平後正式轉為買家,準備在交易市場補強為季後賽名額衝刺。然而,天使今年也可說是屋漏偏逢連夜雨,頻繁的傷兵問題困擾了整季,近期又傳出打線重要的一員瓦德(Taylor Ward)因頭部觸身球今天確定轉入60天傷兵名單,由於賽季剩下兩個月左右,瓦德幾乎形同賽季報銷。

天使本季的傷兵問題嚴重影響到打線產能,這也是讓球隊曾一度考慮要交易大谷翔平換取未來深度的原因。大物捕手歐霍普(Logan O'Hoppe)早早動手術預計缺陣半年;打線中薪資最昂貴的瑞登(Anthony Rendon)、楚奧特(Mike Trout)本季表現不僅有下滑趨勢,且目前都歸期未定。此外,朱力(Brandon Drury)和烏謝拉(Gio Urshela)等人也都還在養傷,加上剛加入的瓦德,天使開幕戰的先發打線已經有六人在傷兵名單。

瓦德去年賽季破繭而出,是天使倚重的打線主力之一。開季雖然狀況不好,但至少保持良好的出席率,況且他的手感逐漸回溫,七月累積OPS高達1.047外帶五發全壘打,是天使打線在七月除了大谷外最可靠的一員。

沒想到瓦德在昨天的比賽被馬諾亞(Alek Manoah)一顆92英哩的速球直擊頭部,當場流血倒地,退場時眼睛有明顯腫脹。經過檢查後,他今天確定被放入60天傷兵名單,由於賽季只剩下62天,此舉也代表瓦德本季很有可能不會回歸,對於外野深度薄弱的天使來說無疑是雪上加霜。

天使今天也隨即宣布從洛磯交易來克朗(C.J. Cron)、葛里奇克(Randal Grichuk)兩人,希望能替充滿負運的打線「止血」,加上這筆交易,本季天使在季中已經發起4筆交易案。

Scary moment as Taylor Ward takes an Alek Manoah pitch up high. pic.twitter.com/4BJZ77GCgA