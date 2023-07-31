快訊

把12樓社區頂層水塔當泳池 新北三重3男童帶泳圈戲水

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名組合「飛來橫財」驚喜連連

郭台銘訪美為參選總統暖身？ 挺郭人士指最快8月中發聲明

MLB／整隊真的只剩大谷能打！瓦德轉60天傷兵幾近本季報銷

聯合新聞網／ 綜合報導
瓦德在昨天的比賽遭速球直擊頭部，今天確定將進入60天傷兵名單。 法新社
瓦德在昨天的比賽遭速球直擊頭部，今天確定將進入60天傷兵名單。 法新社

天使在宣布不賣大谷翔平後正式轉為買家，準備在交易市場補強為季後賽名額衝刺。然而，天使今年也可說是屋漏偏逢連夜雨，頻繁的傷兵問題困擾了整季，近期又傳出打線重要的一員瓦德（Taylor Ward）因頭部觸身球今天確定轉入60天傷兵名單，由於賽季剩下兩個月左右，瓦德幾乎形同賽季報銷。

天使本季的傷兵問題嚴重影響到打線產能，這也是讓球隊曾一度考慮要交易大谷翔平換取未來深度的原因。大物捕手歐霍普（Logan O'Hoppe）早早動手術預計缺陣半年；打線中薪資最昂貴的瑞登（Anthony Rendon）、楚奧特（Mike Trout）本季表現不僅有下滑趨勢，且目前都歸期未定。此外，朱力（Brandon Drury）和烏謝拉（Gio Urshela）等人也都還在養傷，加上剛加入的瓦德，天使開幕戰的先發打線已經有六人在傷兵名單。

瓦德去年賽季破繭而出，是天使倚重的打線主力之一。開季雖然狀況不好，但至少保持良好的出席率，況且他的手感逐漸回溫，七月累積OPS高達1.047外帶五發全壘打，是天使打線在七月除了大谷外最可靠的一員。

沒想到瓦德在昨天的比賽被馬諾亞（Alek Manoah）一顆92英哩的速球直擊頭部，當場流血倒地，退場時眼睛有明顯腫脹。經過檢查後，他今天確定被放入60天傷兵名單，由於賽季只剩下62天，此舉也代表瓦德本季很有可能不會回歸，對於外野深度薄弱的天使來說無疑是雪上加霜。

天使今天也隨即宣布從洛磯交易來克朗（C.J. Cron）、葛里奇克（Randal Grichuk）兩人，希望能替充滿負運的打線「止血」，加上這筆交易，本季天使在季中已經發起4筆交易案。

瓦德 天使 大谷翔平

相關新聞

MLB／大谷翔平敬遠又+2登「敬遠王」 壘上遇小葛雷諾咧齒笑

天使隊今天激鬥到延長10局，靠瑞佛洛（Hunter Renfroe）的兩分砲，終場以3：2擊敗藍鳥隊，避免在3連戰遭到橫...

MiLB／鄭宗哲2A生涯首轟出爐！ 延續好手感連8場敲安

旅美海盜隊台灣野手鄭宗哲維持好手感，今天在小聯盟2A出賽，單場2安、首局敲出2A個人生涯首轟；紅襪隊2A台灣投手劉致榮今...

MLB／塞佛里諾大崩盤慘輸金鶯 球迷高喊「洋基爛透了」

洋基隊先發投手塞佛里諾（Luis Severino）今天大崩盤，對金鶯隊只投3.1局狂失9分，讓球隊一路處於挨打局面，終...

MLB／韋蘭德效力大都會最後一戰？生涯第250勝到手

大都會隊昨天把王牌投手薛則（Max Scherzer）交易到遊騎兵隊，另一位3屆塞揚獎強投韋蘭德（ Justin Ver...

MLB／10局上得點圈有人遭三振 張育成連4戰未安打吞4K

紅襪隊作客舊金山，今天對巨人隊進行3連戰最後一戰，旅美好手張育成未先發，8局下擔任替補游擊手，10局上唯一打席在一、二壘...

MLB／遊騎兵先發輪值再升級 得到紅雀左投蒙哥馬利

遊騎兵隊昨天才向大都會隊換來塞揚強投薛則（Max Scherzer），今天再度和紅雀隊達成協議，得到先發左投蒙哥馬利（Jordan Montgomery）。 蒙哥馬利今年已先發21場，主投121

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦