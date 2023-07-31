MLB／曾來台打經典賽 皇家將義大利內野手羅培茲交易到勇士
大聯盟戰績第一的勇士隊和倒數第二的皇家隊達成交易，勇士得到內野手羅培茲（Nicky Lopez），皇家則獲得左投賀恩（Taylor Hearn）。
現年28歲的羅培茲還有2個薪資仲裁年，他本季出賽67場，還沒敲出過全壘打，打擊率0.210，整體攻擊指數僅（OPS）僅0.603，不過他二壘、三壘及游擊都能守。大聯盟官網指出，隨著羅培茲的加入，勇士會更願意讓他們的主力內野手輪休。
值得一提的是，羅培茲今年曾代表義大利來台打世界棒球經典賽，預賽面對台灣繳出3打數2安打、3分打點的成績，整屆賽事出賽5場，打擊率高達0.474。
勇士送走的左投賀恩，去年在遊騎兵出賽31場，有13場是先發，防禦率5.13。本月被遊騎兵交易到勇士，29日對上釀酒人隊主投0.1局狂失4分，隔天就被下放到小聯盟，今年只出賽5場，防禦率14.73。
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