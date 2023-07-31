MiLB／鄭宗哲2A生涯首轟出爐！ 延續好手感連8場敲安

旅美海盜隊台灣野手鄭宗哲維持好手感，今天在小聯盟2A出賽，單場2安、首局敲出2A個人生涯首轟；紅襪隊2A台灣投手劉致榮今天先發出賽投1.2局失掉5分責失分、無關勝敗。

美國職棒小聯盟賽事匹茲堡海盜隊2A今天與華盛頓國民隊2A交手，鄭宗哲先發打2棒、守二壘，1局上1人出局後鄭宗哲敲出陽春砲，幫助球隊取得領先。

鄭宗哲4局上敲出投手方向滾地球出局，7局上敲出游擊方向滾地球出局，9局敲出左外野方向安打，再靠著隊友攻勢延續跑回分數。

鄭宗哲今天總計4打數敲出2支安打，個人2A生涯首轟出爐，貢獻1分打點、有2得分，近期連8場出賽有安打，連4場出賽都有長打，賽後打擊率2成55。海盜隊終場以3比4吞敗。

波士頓紅襪隊小聯盟2A今天與舊金山巨人隊小聯盟2A交手，紅襪隊由台灣投手劉致榮先發，劉致榮1局下先投出保送，但接著連抓3個出局數、沒有失分。

劉致榮2局下再有狀況，投出保送、接連被敲2支安打失掉1分，2人出局後再被敲出安打再掉1分，接著被敲出3分砲，再投出觸身球保送後退場。

劉致榮今天總計用47球投1.2局，被敲出4支安打包括1發全壘打，投出2次三振，失掉5分責失分，球隊終場以5比7吞敗，劉致榮無關勝敗。