MLB／道奇先發投手7月防禦率核爆 教頭認證：對，很大

儘管仍坐擁國聯西區王座，道奇隊在7月的比賽卻打出隱憂，加上今天以0：9輸給紅人隊在內，先發投手在7月的防禦率為6.18，總教練羅伯茲（Dave Roberts）也坦言：「對，那是個很大的數字。」

道奇此役由葛洛夫（Michael Grove）先發6局被敲10安打、失8分，送出10次三振，他在前3局就狂瀉7分，包括挨了3發全壘打；道奇提早繳械，9局上推出內野手羅哈斯（Miguel Rojas）登板，避免再消耗投手。

紅人怪物新秀克魯茲（Elly De La Cruz）敲出4安打，包括1發陽春砲；39歲老將瓦托（Joey Votto）也貢獻雙安、3分打點，包括1發兩分砲。

道奇先發投手7月防禦率高達6.18，締造隊史自1912年以來單月（至少15場比賽）第2爛數字，更是球隊搬到洛杉磯後最慘的一個月。羅伯茲說：「以ERA來看，確實是個很大的數字，投手表現不夠穩定，希望8月開始，我們可以扭轉情況。」

捕手史密斯則說，其實自家先發投手表現得比數字呈現更好，「只要持續加油，再打得好一點，希望我們可以有個很棒的8月。」