快訊

麗寶賽車場「絕影賽道日」騎士撞護欄死亡 主辦單位最新回應

立院三讀通過「性別工作平等法」 雇主性騷擾最重罰100萬元

不讓謝衣鳯難做人 彰縣議長謝典林說話了： 未來兄弟爬山各自努力

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／道奇先發投手7月防禦率核爆 教頭認證：對，很大

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
道奇此隊先發投手葛洛夫（Michael Grove）先發6局被敲10安打、失8分。 美聯社
道奇此隊先發投手葛洛夫（Michael Grove）先發6局被敲10安打、失8分。 美聯社

儘管仍坐擁國聯西區王座，道奇隊在7月的比賽卻打出隱憂，加上今天以0：9輸給紅人隊在內，先發投手在7月的防禦率為6.18，總教練羅伯茲（Dave Roberts）也坦言：「對，那是個很大的數字。」

道奇此役由葛洛夫（Michael Grove）先發6局被敲10安打、失8分，送出10次三振，他在前3局就狂瀉7分，包括挨了3發全壘打；道奇提早繳械，9局上推出內野手羅哈斯（Miguel Rojas）登板，避免再消耗投手。

紅人怪物新秀克魯茲（Elly De La Cruz）敲出4安打，包括1發陽春砲；39歲老將瓦托（Joey Votto）也貢獻雙安、3分打點，包括1發兩分砲。

道奇先發投手7月防禦率高達6.18，締造隊史自1912年以來單月（至少15場比賽）第2爛數字，更是球隊搬到洛杉磯後最慘的一個月。羅伯茲說：「以ERA來看，確實是個很大的數字，投手表現不夠穩定，希望8月開始，我們可以扭轉情況。」

捕手史密斯則說，其實自家先發投手表現得比數字呈現更好，「只要持續加油，再打得好一點，希望我們可以有個很棒的8月。」

道奇 羅伯茲 紅人

延伸閱讀

美大法官艾里托：國會無權規範最高法院操守

MLB／我要打十個！孟西包辦道奇安打跟打點成隊史首人

MLB／道奇謹慎對待克蕭健康狀況 下周模擬賽後有望重返球隊

天使連敗欲振乏力 是時候把大谷翔平換給道奇了

相關新聞

MLB／大谷翔平敬遠又+2登「敬遠王」 壘上遇小葛雷諾咧齒笑

天使隊今天激鬥到延長10局，靠瑞佛洛（Hunter Renfroe）的兩分砲，終場以3：2擊敗藍鳥隊，避免在3連戰遭到橫...

MLB／韋蘭德效力大都會最後一戰？生涯第250勝到手

大都會隊昨天把王牌投手薛則（Max Scherzer）交易到遊騎兵隊，另一位3屆塞揚獎強投韋蘭德（ Justin Ver...

MLB／塞佛里諾大崩盤慘輸金鶯 球迷高喊「洋基爛透了」

洋基隊先發投手塞佛里諾（Luis Severino）今天大崩盤，對金鶯隊只投3.1局狂失9分，讓球隊一路處於挨打局面，終...

MLB／10局上得點圈有人遭三振 張育成連4戰未安打吞4K

紅襪隊作客舊金山，今天對巨人隊進行3連戰最後一戰，旅美好手張育成未先發，8局下擔任替補游擊手，10局上唯一打席在一、二壘...

MLB／遊騎兵先發輪值再升級 得到紅雀左投蒙哥馬利

遊騎兵隊昨天才向大都會隊換來塞揚強投薛則（Max Scherzer），今天再度和紅雀隊達成協議，得到先發左投蒙哥馬利（Jordan Montgomery）。 蒙哥馬利今年已先發21場，主投121

MLB／最老瓦托、最菜克魯茲都開轟 紅人KO道奇重返龍頭

紅人隊今天對道奇隊火力全開，全場揮出14支安打，39歲老將瓦托（Joey Votto）、21歲超級新人克魯茲（Elly ...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦