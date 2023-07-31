MLB／難突破亞布洛「超慢球」 龍頭雙城慘遭墊底皇家橫掃

美聯中區目前暫居分區第一的雙城這周作客墊底的皇家主場，原以為能藉此拉開與第二名守護者的差距，沒想到卻踢到一塊大鐵板。今天雙城被皇家先發亞布洛（Ryan Yarbrough）封鎖七局，最後以2：1落敗，在這系列賽三連敗慘遭滑鐵盧，這也是皇家本季首度橫掃對手。

今年大聯盟進行賽程調整，減少分區內對戰的場次，此舉讓各分區的實力呈現顯著對比。在美東五隊勝率全數超過五成，堪稱「死亡之組」的同時，美中因大多為重建隊而被戲稱「美中不足」。目前美聯倒數前六名中，就有五個來自美聯中區，對於分區內的競爭者雙城、守護者而言，搶分區龍頭比搶外卡席次還要容易得多。

皇家是全聯盟戰績倒數第二的球隊，只些微領先運動家，本季還沒有橫掃過對手，甚至沒拿過三連勝，但本季首次就發生在對戰龍頭雙城時。先發投手亞布洛主投七局僅失一分，摘下本季第四勝，距離交易截止日剩下不到兩天，年薪僅300萬美元的亞布洛有機會成為交易籌碼。「這就是我們一直在做的事，快速取得球數領先，不讓他們有舒服的球數做攻擊」，亞布洛說，「盡量讓對手打進場內，並且限制傷害。」

亞布洛是聯盟著名的「軟左」代表，球速不快，卻將開轟數位居聯盟前十的雙城給吃死。「我們整年都沒看過88英哩的速球，也沒看過只有72英哩的變速球」，雙城三壘手法瑪（Kyle Farmer）表示，「向他脫帽致敬，他的球速低於我們的擊球速度，但他戰勝了我們。這種球路平時反而很難練習，因為很不常見，」

在這場比賽後，雙城近期吞下了五連敗，加上守護者也贏球，目前雙方只剩下0.5場勝差。