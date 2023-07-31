MLB／大谷翔平敬遠又+2登「敬遠王」 壘上遇小葛雷諾咧齒笑

天使隊今天激鬥到延長10局，靠瑞佛洛（Hunter Renfroe）的兩分砲，終場以3：2擊敗藍鳥隊，避免在3連戰遭到橫掃；大谷翔平3打數敲出1安打，單場兩度獲得故意四壞，本季累積12次登上「敬遠王」。

面對爭取美聯外卡的重要系列賽，天使在前兩戰都兵敗，今天也面臨一場苦戰。

天使在3局上由大谷擔任首位打者，敲出左外野落地安打，上壘後轉頭看到一壘手小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.），咧開兩排牙齒，送給他不失禮貌的微笑，天使隨後安打、觸身球擠成滿壘，瑞佛洛以高飛犧牲打送回第1分，也是正規9局的僅有分數。

大谷翔平(右)與藍鳥隊一壘手小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）。 路透社

藍鳥5局下靠瓦修（Daulton Varsho）二壘打、梅菲爾德（Whit Merrifield）一壘打串聯追平，兩軍打完9局以1：1進入延長賽突破僵局。

瑞佛洛的全壘打一棒兩分，天使終結者艾斯特維茲（Carlos Estévez）第9局登板、續投第10局，雖被小葛雷諾敲安先掃回1分，接著又出現保送，但隨後連續抓下3個出局數結束比賽。

大谷翔平3打數敲出1安打，在第4局、第9局的打席都被故意四壞請上壘包，連兩場被「敬遠」兩次，為大聯盟2014年以來第一人；此外，大谷本季累積12次獲得故意四壞，追平守護者隊拉米瑞茲（Jose Ramirez）並列「敬遠王」，大谷過去單季獲得最多故意四壞為2021年的20次。