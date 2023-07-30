MLB／我要打十個！孟西包辦道奇安打跟打點成隊史首人

今天道奇對紅人的比賽完全是老將孟西（Max Muncy）的個人秀！道奇這場比賽打線慘遭封鎖，僅敲出兩支安打，但全都是孟西的全壘打，一個人包辦全隊的兩支安打、三分打點，是自打點紀錄問世以來道奇隊史第一人，率領球隊以3：2險勝紅人，持續坐穩國聯西區王座。

孟西本季打擊率不到兩成，攻擊指數卻突破0.8，原因在於他可怕的長打威脅。在弗里曼（Freddie Freeman）、馬丁尼茲（J.D. Martinez）等重砲環伺的打線中，孟西本季27發全壘打在全隊與貝茲（Mookie Betts）並列全壘打王。今天他再度發揮重砲本色，先是在第一局敲出兩分砲替球隊先馳得點；第六局平手之際，面對0好3壞的球數絕對領先，他咬中失投的速球掃出致勝全壘打。

Green light and crushed. Max does it again! pic.twitter.com/Osq6Sd5NeN — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) 2023年7月30日

整場比賽強悍的道奇打線就只擠出這兩支安打，卻都是孟西價值連城的全壘打。孟西成為隊史第一位包辦全隊所有安打及打點的球員(至少兩安)，這也是他生涯第14場單場多轟的比賽。「在球數領先的情況下，球隊常常開綠燈讓我打」，孟西說，「他們知道我不是『球來就打』型的打者，我打的都是鎖定的球路，當看到想打的球進壘，我會用力揮擊。」

儘管此前三場比賽孟西都沒有敲安，但他依舊是近一周道奇最火燙的打者，期間敲出五轟外帶13分打點，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）也十分肯定孟西在打線中的重要性。「孟西是我們勝利之路的重要環節」，羅伯茲說，「孟西有著巨大的夜晚，一個我們拿紅人先發投手威佛（Luke Weaver）沒轍的夜晚，但我們拿下足夠贏球的分數。」