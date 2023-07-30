MiLB／鄭宗哲手感佳連7戰敲安 李晨薰先發無關勝敗

旅美海盜隊小聯盟2A野手鄭宗哲近期維持好手感，今天單場敲出2安，連7戰有安打、近3場都有長打；舊金山巨人隊投手李晨薰今天在新人聯盟出賽，先發投0.2局失3分、無關勝敗。

美國職棒小聯盟賽事匹茲堡海盜隊2A今天與華盛頓國民隊2A交手，海盜隊台灣好手鄭宗哲先發打2棒、守二壘。

鄭宗哲1局上敲出一壘方向滾地球出局，3局上也敲出一壘方向滾地球出局，6局上率先敲出安打，靠著隊友攻勢串聯、跑回分數。

鄭宗哲8局上1人出局後敲出二壘打，再靠著投手暴投站上三壘，但隊友沒能延續攻勢；鄭宗哲今天總計4打數敲出2支安打有1得分，近期連7場出賽敲安、近3場比賽都敲出二壘打，賽後打擊率2成45。

無奈國民今天打線爆發，團隊敲出17支安打、攻勢串聯，終場以13比3擊敗海盜。

新人聯盟賽事巨人橘隊今天與巨人黑隊交手，台灣投手李晨薰今天擔任橘隊的先發投手，1局上就有狀況，先被敲出安打、投出四壞保送，再接連被敲2支安打失掉2分。

李晨薰及時回穩三振抓到第1個出局數，接著讓打者敲出游擊方向滾地球，但隊友守備失誤讓對手再跑回1分，所幸仍有再抓到1個出局數。

李晨薰1局沒有投完就退場，總計投0.2局被敲3支安打，投出1次三振、1次保送，失掉3分責失分，賽後防禦率16.20，球隊終場以10比4拿勝、李晨薰無關勝敗。