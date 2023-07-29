MLB／7連勝打太好變煩惱？ 小熊恐轉念下架2交易大魚
小熊隊今日以3比2逆轉紅雀後，狂拉一波7連勝，52勝51敗勝率已超過五成，重燃外卡希望，據傳球隊可能因此放棄變賣球員，轉而衝刺季後賽。
據《紐約郵報》記者海曼（Jon Heyman）報導指出，小熊目前因為球隊近況特好，仍在苦惱是否該從賣家轉為買家，這可能會讓貝林傑（Cody Bellinger）和史卓曼（Marcus Stroman）兩名交易市場上的大魚繼續留在隊內。
去年跟小熊簽下3年約的史卓曼（Marcus Stroman）本季投出回春表現，這位32歲的老將本季22場先發，防禦率3.51，被上壘率1.202。
貝林傑本季則是大復活，72場出賽，打擊三圍0.319/.369/.546，敲出15發全壘打及46分打點，OPS .915，這是他自2019年拿下國聯MVP以來，成績最好的一季。
小熊目前拿下7連勝，過去10場比賽取得9勝1負的戰績，是近期聯盟球隊中的最佳戰績。目前球隊勝率已經超越5成，僅落後國聯中區龍頭釀酒人4.5場，距離第三張外卡也只有3.5場勝差，季後賽希望再起。
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