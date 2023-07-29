MLB／大谷翔平不累嗎？天使教頭：他睡得很飽

大谷翔平昨天因抽筋提前退場，加上一日兩戰大活躍累積的疲憊感，外界原本預期他可能在今天獲1天輪休，但仍活跳跳出現在先發打線上，天使總教練尼文（Phil Nevin）對此表示，大谷已獲得了充足的休息，「他睡得很飽，沒問題的，他說他100%準備好了。」

天使今天前進加拿大展開與藍鳥隊的3連戰，由於藍鳥目前排名美聯外卡第3，這波對戰對天使的季後賽之路來說是必須把握的戰役。

大谷今天繼續先發出賽，藍鳥教頭史奈德（John Schneider）有點驚訝又有點失望，「他不累嗎？」更笑答情願他在這波系列賽都不要打。

尼文則是解釋安排大谷繼續出賽的原因，「他說他昨天只是抽筋，不是累了，而且他睡得很飽，沒問題的，已經100%準備好了。」尼文相信子弟兵對自己的身體評估，「沒人比他更了解自己的身體。」

尼文也提到，如果還要負擔守備，情況可能就不一樣了，但大谷知道怎麼減少自己的身體消耗，「他比任何人都了解如何運用自己的力量與體能。」今天他也在賽前公布「投手大谷」的下一場出賽預計會是8月4日，將是主場面對水手隊4連戰的首戰。