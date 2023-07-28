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MLB／宇宙道奇還要補強？洛媒曝與紅雀交涉換來明星三壘手

聯合新聞網／ 綜合報導
根據《洛杉磯時報》的卡斯蒂約（Pedro Castillo）的消息指出，道奇確定與紅雀進行初步的交易談判，希望能交易來明星三壘手亞瑞納多（Nolan Arenado）。 法新社
根據《洛杉磯時報》的卡斯蒂約（Pedro Castillo）的消息指出，道奇確定與紅雀進行初步的交易談判，希望能交易來明星三壘手亞瑞納多（Nolan Arenado）。 法新社

根據《洛杉磯時報》卡斯蒂約（Pedro Castillo）消息指出，道奇確定與紅雀進行交易談判，希望能交易來明星三壘手亞瑞納多（Nolan Arenado）。

目前還不清楚雙方談判取得多大的進展，或者交易是否接近完成，紅雀隊計畫明年再次挑戰季後賽席次，因此沒必要急著交易掉還有4年約的亞瑞納多，不過道奇農場有多名年輕潛力先發，這正是紅雀所欠缺的部分。

道奇對亞瑞納多感興趣並不奇怪，因為他在過去幾年一直是聯盟中的頂級三壘手。攻擊方面，亞瑞納多生涯共擊出321發全壘打，打擊三圍 0.288/.345/.534 OPS.879，進階數據wRC+（加權得分創造值）為122，打擊表現相當出色。

守備方面，亞瑞納多更是箇中翹楚，在他的職業生涯中累積守備減少失分（DRS）+150、出局製造值（OAA）+90及守備進階數據UZR（Ultimate Zone Rating）也有73.7。據數據網站《Fangraphs》統計，他的war值高達48.8。若是換成數據網站《Baseball Reference》版本，war值可以向上到54.1。

儘管紅雀總裁莫札里亞克（John Mozeliak）聲稱無意交易亞瑞納多或是高史密特（Paul Goldschmidt），不過考量到本身先發投手的短缺，加上老將韋恩萊特（Adam Wainwright）即將退役，道奇隊可以提供年輕且可控的投手，如米勒（Bobby Miller）、希恩（Emmet Sheehan）及葛洛夫（Michael Grove）等大物，也許紅雀會考慮交易也說不定。

會考 洛杉磯 亞瑞納多 紅雀 韋恩萊特 Paul Goldschmidt

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