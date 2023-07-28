MiLB／李灝宇高階1A擊出再見安 鄭宗哲敲2A首支二壘打

美國職業棒球小聯盟（MiLB）費城人隊高階1A球員李灝宇今天5打數演出3安猛打賞，10局下還敲出再見安打，為球隊奪勝；海盜隊2A鄭宗哲則是敲出1支追平安打，2A首支二壘打出爐。

費城費城人隊高階1A對戰巴爾的摩金鶯隊高階1A，李灝宇先發擔任開路先鋒、守三壘，前2個打席雖遭三振，但5局下及7局下都敲出一壘安打；雙方鏖戰到延長賽第10局，李灝宇敲出再見二壘安打，送回致勝分，幫球隊以4比3奪勝。

總計李灝宇5打數敲出3支安打，有1分打點，本季目前在高階1A出賽61場，238打數敲出67支安打，包含4發全壘打，有23分打點，目前打擊率2成82。

A second straight @jag_onept win for the Walk-Off Claws - take it away Hao-Yu Lee! pic.twitter.com/3A366TVLhy — Jersey Shore BlueClaws (@BlueClaws) 2023年7月28日

此外，匹茲堡海盜隊2A鄭宗哲先發打第2棒、擔任游擊手，1局上擊出中外野飛球出局，3局上擊出二壘滾地球出局，但6局上三壘有人時，敲出中間方向二壘安打，送回球隊追平分，之後也靠隊友開轟回本壘得分；7局上吞下三振。

鄭宗哲總計4打數敲出1支安打，包辦1打點、1得分，本季升上2A後首支二壘安打出爐，且連5場出賽有安打。目前鄭宗哲在2A出賽24場，95打數敲出22支安打，包含1支二壘安打、1支三壘安打，打擊率2成32，終場海盜2A以5比3擊敗華盛頓國民隊2A。