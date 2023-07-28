MLB／為吉歐利托、羅培茲清位置 天使竟DFA明星強打瓦許

為了空出26人名單給剛交易進來的吉歐利托（Lucas Giolito）、後援投手羅培茲（Reynaldo Lopez），天使將喬伊斯（Ben Joyce）轉往60天傷兵名單，DFA明星一壘手瓦許（Jared Walsh）。

瓦許是標準的大器晚成型球員，直到25歲才登上大聯盟，27歲迎來生涯顛峰，出賽144場，打擊率2成77，敲出29發全壘打、98分打點，OPS0.850，同時也入選明星賽，去年賽季則是動刀胸廓出口手術，因為受傷影響僅出賽118場，打擊率剩2成15，全壘打僅15支。

今年瓦許被球團冀望滿血回歸，沒想到季初因為頭痛與失眠問題被放入傷兵名單，當時他受訪更表示，「身處地獄之中。我不知道發生了什麼事，不理解我的身體出了什麼問題，我也得不到答案，我不知道為甚麼我連最基本的事情都辦不倒，這讓我感到非常擔憂。」

雖然最終瓦許順利回到球場，成績卻盪到谷底。目前78場出賽，打擊三圍0.119/.244/.224，被三振率高達3成。也讓天使決定直接DFA他。