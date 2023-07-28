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MLB／希克斯與紅雀續約談判停滯 傳多隊青睞恐成交易籌碼

聯合新聞網／ 綜合報導
紅雀和「火球男」談不攏續約，很可能被當成交易籌碼送走。 路透社
紅雀和「火球男」談不攏續約，很可能被當成交易籌碼送走。 路透社

紅雀與希克斯（Jordan Hicks）進行續約談判，期盼將這名火球男留在陣中。不過據《聖路易斯郵報》的古爾德（Derrick Goold）指出，雙方目前就續約事宜仍未有進展，希克斯已經吸引多隊興趣，最後可能成為交易籌碼。

現年26歲的希克斯以手中的火球聞名，速球均速能達100英里以上。本季登板41.2局、防禦率3.67，奪三振率31.2%，雖然保送率偏高（12.7%），但對手擊出滾地球率卻高達58.3%，這樣的投球表現相當罕見，本季登板40局當中三振率超過30%的投手，只有雙城的杜蘭(Jhoan Duran)滾地球率比他更高。

有季後賽競爭力的球隊都希望在截止日前補強牛棚，因此希克斯將會引起很多球隊的興趣。不過他過去的成績不算出色，且曾在2019年的動TJ手術，有健康的疑慮，好處是獲得他的球隊只會租用他半季，投資風險不高。

今年是希克斯最後一次有薪資仲裁資格，年薪為188.3萬美元，季後將成為自由球員。紅雀隊目前戰績46勝57負，距離龍頭釀酒人和外卡第3都還有10場以上的勝差，距離季後賽有不小的距離。因此球隊選擇著眼明年球季，若最終交易掉希克斯換來新秀也是在預料之內。

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