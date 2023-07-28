MLB／來天使6年第一次當買家 大谷翔平：新鮮

天使隊決定賭一把，在今年交易大限前當「買家」，留下當家球星大谷翔平繼續為前進季後賽之路披荊斬棘，大谷的心情也更篤定，他述說心底話，「從一開始，我的計畫就是留在天使完成今年球季。」

天使一路在交易市場上停看聽，直到昨天拿定主意，大谷確定「下架」不賣，也隨即以2名潛力新秀向白襪隊換來先發投手吉歐利托（Lucas Giolito）、後援投手羅培茲（Reynaldo Lopez），宣告要拚季後賽的決心。

大谷表示，「我們過去5年都是賣家，這是第一次當買家，所以這對我來說挺新鮮的，我現在想趕快認識新隊友，向他們表達歡迎，與他們一起拚戰季後賽。」

大谷也提到，其實自己從一開始的想法就是在天使打完今年球季，「在我的心裡，這一點一直都沒變，但外界持續在討論交易…現在這些都過去了，我想專注在帶領這支球隊進入季後賽。」

《The Athletic》形容，天使在底特律的24小時，可能成為今年球季、甚至是球隊未來的轉折點，「他們公開表明不交易大谷，他的回歸可能帶旺球隊遠景，但2023年以後的未來現在是個問號。」