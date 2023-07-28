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MLB／教士開放聽取索托報價 美媒分析交易機率不高

聯合新聞網／ 綜合報導
據《紐約郵報》記者海曼（Jon Heyman）報導指出，教士隊目前願意聽取索托（Juan Soto）的交易報價。 美聯社
據《紐約郵報》記者海曼（Jon Heyman）報導指出，教士隊目前願意聽取索托（Juan Soto）的交易報價。 美聯社

儘管教士隊傾向在交易大限前當買家，但據《紐約郵報》記者海曼（Jon Heyman）報導指出，教士隊目前願意聽取索托（Juan Soto）的交易報價，不過美媒認為成交機率不高。

去年交易大限前，教士送出多名潛力新秀，其中包括游擊手阿布姆斯（CJ Abrams）、左投戈爾（MacKenzie Gore）、21年全壘打王沃特（Luke Voit），加上兩名當時的百大新秀哈索三世（Robert Hassell III）、伍德（James Wood）等，從國民換來索托加上一壘手貝爾（Josh Bell）。

MLB Trade Rumors》也對此分析，若教士隊真的有意交易索托，無疑會引來極大的關注。目前他們更多是開放聽取報價，可能只是出於通盤考量，而不是急於交易他。

球隊戰績不佳的情況下，教士老闆賽德勒（Peter Seidler）7月初明確表示球隊不會改變積極補強的方針，現在若交易索托將自打嘴巴，。

教士隊目前戰績為49勝54負，落後國西龍頭道奇10場勝差。外卡賽距離第3也還有6.5場勝利。按照現在的走勢教士很難進入季後賽，至於是否交易到期約的球員，或交易球員衝擊季後賽，這將取決於教士接下來幾場比賽的表現。

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