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MLB／大谷飆生涯首場完封 雙重賽再炸雙響砲史上第一人

中央社／ 洛杉磯27日專電
大谷翔平不只投出美國職棒大聯盟（MLB）生涯第一場完封勝，更在同一天雙響砲，38轟穩坐全壘打王。 美聯社
大谷翔平不只投出美國職棒大聯盟（MLB）生涯第一場完封勝，更在同一天雙響砲，38轟穩坐全壘打王。 美聯社

回應球團的All-in宣言，日籍球星大谷翔平不只投出美國職棒大聯盟（MLB）生涯第一場完封勝，更在同一天雙響砲，38轟穩坐全壘打王。

洛杉磯天使作客底特律老虎主場，今天打雙重賽，午間的第1場比賽大谷翔平擔任先發投手，完投9局只被敲1支安打，沒有任何失分，拿下大聯盟生涯近6年的第一場完封勝。

雙重賽第2場，大谷翔平擔任第2棒指定打擊，3個打數敲出2支安打，都是全壘打。分別是本季第37號、38號全壘打，穩坐大聯盟全壘打王。

昨天因雨延賽，天使與老虎今天一日兩戰。天使分別6比0、11比4擊敗老虎，單日進帳2勝，最近4連勝，明星賽後12場比賽打出9勝3敗。

今天比賽前，天使總經理米納希安（PerryMinasian）正式表明，球團8月1日交易截止日前不會交易大谷翔平，同時積極補強戰力，準備放手一搏，希望在8月、9月全力衝刺，打進季後賽。

球團高層賽前這段談話，美國媒體視為All-in（全力一搏）宣言。大谷翔平在今天一日兩戰當中，分別在投手、打擊兩端繳出超水準的完封、雙響砲，可說是對球團喊話的正面回應。

下午1時開打的首戰，大谷翔平投球，共用111球投9局，只在5局被4棒卡本特（Kerry Carpenter）敲出唯一安打，飆出8次三振，締造這場1安打完封勝。大谷本季戰績9勝5敗，防禦率3.43。

這是大谷自2018年進入美國職棒大聯盟以來，第83場先發投球，第一次繳出完投9局沒有失分的完封。

個人生涯第一場完封之後，大谷翔平在雙重賽的第2戰更神，達成大聯盟有史以來沒有人締造過的紀錄，那就是在雙重賽一日兩戰當中，一場比賽完封、另一場比賽敲全壘打。

才剛用111球繳出1安打完封勝，大谷翔平在雙重賽的第2戰演出單場雙響砲，分別在2局、4局敲出本季的第37、38支全壘打。

大聯盟官網列出時間序，呈現大谷翔平一天內節奏緊湊、投打俱佳的驚奇表現。他當地時間下午3時26分投出完封勝的最後一球，在4時45分敲出第37轟、5時35分敲出第38轟。

大谷沒有打完第2場比賽，他在第7局因為抽筋提前退場。

大谷翔平 大聯盟

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