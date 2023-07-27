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MLB／天使幫大谷找幫手還沒買完 傳與國民討論交易三壘重砲

聯合新聞網／ 綜合報導
據大聯盟官網記者摩洛西（Jon Morosi）指出，天使已經與國民探討卡德拉里歐（Jeimer Candelario）交易的可能性。 路透社
據大聯盟官網記者摩洛西（Jon Morosi）指出，天使已經與國民探討卡德拉里歐（Jeimer Candelario）交易的可能性。 路透社

天使今日透過交易，盤來白襪先發吉歐利托（Lucas Giolito）和後援投手羅培茲（Reynaldo Lopez），不過幫大谷找幫手的補強似乎還沒結束，據大聯盟官網記者摩洛西（Jon Morosi）指出，天使繼續和國民探討換來三壘手卡德拉里歐（Jeimer Candelario）的可能性。

現年29歲的卡德拉里歐生涯從小熊隊發跡，17年被交易到老虎，之後便成為老虎不動的三壘手，21年繳出全聯盟最多的42支二壘安打。不過22年陷入低潮，打擊率從前一年的2成71掉到剩下2成17，攻擊指數剩0.633，季末老虎沒有與他續約，今年賽季以1年500萬美元加盟國民，力求復活，如今也證明這項決定是正確的。

卡德拉里歐在貧弱的國民打線可以說是一大亮點，本季出賽共94場，打擊三圍0.257/.338/.486，目前已敲出16發全壘打，要打破生涯最多的19支只是時間早晚的問題。

雖然卡德拉里歐過去並非以防守聞名，不過本季他在三壘的防守數據呈現正向，守備減少失分（DRS）+1，守備進階數據UZR（Ultimate Zone Rating）也有2.0，兩項數據都是正值，代表已在聯盟水準之上。

儘管天使陣中已有同樣透過交易到手的穆斯塔卡斯（Mike Moustakas）、工具人艾斯柯巴（Eduardo Escobar），加上原先受傷的瑞登（Anthony Rendon），有三名能陣守三壘的砲手，不過若能換來左右開弓的卡德拉里歐，仍能增加調度的靈活性。

不論天使最後能否打進季後賽，交易大限前這幾筆補強，也確定天使不會送走大谷翔平，他將繼續待到球季結束。

指數 天使 國民 老虎 小熊隊 Mike Moustakas 大谷翔平

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