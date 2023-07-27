MLB／白襪林恩投出生涯最差表現 光芒、道奇卻有興趣網羅
白襪隊先發投手林恩（Lance Lynn）今年表現不佳，防禦率6.18創生涯最差紀錄。不過近日卻傳出光芒和道奇都有意透過交易得到他。
林恩本季薪資1800萬美元，明年還有球團選擇權，他的合約中有10隊交易否決權。據《USA TODAY》記者南丁格爾（Bob Nightengale）的消息，林恩已告知球團願意放棄否決權，以加盟光芒，兩隊進行過認真的談判。
光芒隨隊記者托普金（Marc Topkin）也證實，林恩是光芒有興趣的先發投手之一，但光芒不急談好交易，因為他們在市場很活躍，對其他相似等級的先發投手也有興趣。
南丁格爾接著指出，道奇沒有放棄對林恩的追求，同時對吉歐利托（Lucas Giolito）有興趣，不過吉歐利托稍早已被天使隊搶去。本季道奇先發輪值遭遇許多傷病問題，其中梅伊（Dustin May）日前確定整季報銷，表現不佳的「雷神」辛德賈德（Noah Syndergaard）今天被交易到守護者。
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