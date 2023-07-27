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MLB／教士還要繼續拚？傳拒絕交易史奈爾和海德
教士今日以2比3不敵海盜，目前僅拿下49勝54敗，距離外卡第三名也還有6.5場的勝差，因此在交易大限之前可能會選擇當賣家，不過《ESPN》知名記者帕桑（Jeff Passan）爆料，教士拒絕交易走史奈爾（Blake Snell）和守護神終結者海德（Josh Hader），也沒有意願放棄本季。
史奈爾本季出賽21場，拿下7勝8敗、防禦率2.61，似乎重回2018年拿下塞揚獎的身手，海德則是重回擺脫上季轉戰教士後的低潮，本季後援登板40場，拿下24次救援成功，防禦率僅0.95。
帕桑更推測教士未來的動向，教士接下來將選擇當買家，補強自家貧弱的牛棚，繼續拚搶季後賽資格，若交易未果，也可以轉向農場，替未來做規劃。
教士留下史奈爾（Blake Snell）和海德的決定令人訝異，因兩名到期約球員季後流入自由市場上後，將面臨多隊競爭留不住的風險，選擇交易掉還能帶回一些資產；至於上季交易來的索托（Juan Soto）雖還有一年控制權，但至今尚未談妥續約，要價恐怕也將是破紀錄的5億美元合約起跳，總管普瑞勒（A.J. Preller）該怎麼操盤成為一個大難題。
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