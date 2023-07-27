MLB／教士還要繼續拚？傳拒絕交易史奈爾和海德

教士今日以2比3不敵海盜，目前僅拿下49勝54敗，距離外卡第三名也還有6.5場的勝差，因此在交易大限之前可能會選擇當賣家，不過《ESPN》知名記者帕桑（Jeff Passan）爆料，教士拒絕交易走史奈

2023-07-27 10:52