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MLB／承認是失敗投資！雙城將前明星終結者送去馬林魚

聯合新聞網／ 綜合報導
前明星終結者洛培茲將前往馬林魚隊。 路透社
前明星終結者洛培茲將前往馬林魚隊。 路透社

雙城隊今天和馬林魚隊達成交易，雙城送出前明星終結者洛培茲（Jorge Lopez），向馬林魚換回牛棚投手弗洛羅（Dylan Floro）。

現年30歲的洛培茲去年效力金鶯隊時，入選明星賽，主投48.1局送出54次三振，防禦率1.68，拿到19次救援成功。雙城為了得到他，送出4名投手。沒想到他轉戰雙城後，防禦率上升到4.37，本季表現更差，防禦率高達5.09。

值得一提的是，雙城送走4名投手當中，卡諾（Yennier Cano）成為本季金鶯的牛棚大將，還入選明星賽，目前防禦率只有1.82。

弗洛羅將前往雙城隊。 美聯社
弗洛羅將前往雙城隊。 美聯社

雙城今天交易得到的弗洛羅，過去2季都拿到雙位數救援成功。不過他本季成績也不理想，出賽43場，主投39.2局送出41次三振，防禦率4.54。

雙城 馬林魚

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