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MLB／敗投榜前兩名都在皇家！ 葛蘭基近27次客場0勝16敗
皇家隊「Z魔神」葛蘭基（Zack Greinke）今天主投5局失4分，皇家最終以1：5不敵守護者隊，葛蘭基吞下本季第11敗，同時是個人客場出賽16連敗。
葛蘭基今天5局投球只被敲4支安打，但守護者新人B.奈勒（Bo Naylor）轟出雙響砲，貢獻3分打點。皇家打線則持續低迷，使葛蘭基再度吞敗，本季戰績為1勝11敗，防禦率5.49。值得一提的是，葛蘭基2021年8月13日（美國時間）面對天使隊後，27次客場先發0勝16敗，防禦率6.43。
葛蘭基7月上旬曾因右肩發炎進入傷兵名單，今天主投5局用71球就退場。他賽後受訪時表示，「我一開賽表現不錯，但達到理想狀態前就有點疲憊，這就是近2場比賽的情況。」
皇家本季戰績29勝74敗，葛蘭基累積11敗並列大聯盟第2多。第一名是隊友萊爾斯（Jordan Lyles），他本季1勝12敗，防禦率6.19。
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