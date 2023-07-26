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MiLB／李晨薰旅美生涯初登板 張弘稜升上海盜1A

中央社／ 台北26日電
巨人隊的李晨薰今天首度在新人聯盟登板，投1局演出3上3下。 聯合報系資料照
巨人隊的李晨薰今天首度在新人聯盟登板，投1局演出3上3下。 聯合報系資料照

美職海盜隊小聯盟台灣投手張弘稜今天被球隊升上1A，先發投2.2局被敲5支安打，出現6次四死球，失掉5分；巨人隊的李晨薰今天首度在新人聯盟登板，投1局演出3上3下。

21歲投手張弘稜在去年與海盜隊簽約並展開旅美生涯，今年同樣從新人聯盟起步，本季在新人聯盟出賽8場含6場先發、投25.1局，被敲出19支安打，失12分含9責失，送出25次奪三振，拿下2勝1敗、防禦率3.20。

張弘稜今天順利被球團升上1A，並先發對戰大都會隊1A，1局下被敲二壘安打後投出觸身球保送，接著讓下一棒擊出滾地球出局，不過出現投手犯規奉送1分，再投出四壞球保送後，讓打者擊出雙殺打；2局下出現1次保送後，又接連被敲一壘安打及三壘安打，失掉2分。

張弘稜在3局下也遇到亂流，出現2次四壞球、1次觸身球，被敲出2支安打掉2分，在2出局時被換下場。總計張弘稜投2.2局被敲5支安打，出現4次四壞球保送、2次觸身球保送，失掉5分，最後無關勝敗，目前在1A防禦率16.88。

今年初與巨人隊簽約的投手李晨薰，今天終於在新人聯盟首度登板，先發投1局演出3上3下，讓打者擊出右外野高飛球出局後，再接連製造2個滾地球出局，沒有失分，旅美生涯有好的開始。另外，這個月初與紅雀隊簽約的林振瑋已被登錄到新人聯盟。

張弘稜 海盜

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