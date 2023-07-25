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MLB／金河成雙響砲無用！達比修有單場挨4轟狂失7分吞敗

聯合新聞網／ 綜合報導
金河成上演單場雙響砲。 美聯社
金河成上演單場雙響砲。 美聯社

教士隊韓籍內野手金河成近期手感火燙，今天面對海盜隊上演單場雙響砲。不過教士日籍強投達比修有主投4.1局，被敲出4發全壘打、狂失7分，終場教士以4：8不敵海盜。

教士今天在主場迎戰海盜，吸引4萬多名球迷進場。金河成今天擔任開路先鋒，敲出首局首打席全壘打，助教士先馳得點。

達比修前2局未失分，3局上先被蘇文斯基（Jack Suwinski）轟出陽春砲，桑塔納（Carlos Santana）再補上一支兩分砲，超前比分。

4局上海盜小將佩奎洛（Liover Peguero）擊出生涯首轟，是一發兩分砲。5局上達比修先保送麥卡臣（Andrew McCutchen），接著又被桑塔納敲出兩分砲。達比修在三振下一名打者戴維斯（Henry Davis）後，結束投球任務。

金河成5局下又擊出兩分砲，教士6局下再追回1分，不過雙方最後3局都沒得分，最終教士以4：8不敵海盜。

總計金河成今天3打數敲出2安打，還選到1次保送，貢獻3分打點。本季已累積14轟、37分打點、18次盜壘，打擊率0.270，整體攻擊指數（OPS）0.810。

金河成 達比修有 教士 海盜

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