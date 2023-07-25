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MLB／全壘打被沒收後克魯茲「月亮轟」復仇 網：球感覺很痛

聯合新聞網／ 綜合報導
錯過首局首打席開轟不打緊，克魯茲下個打席敲出456英尺大號全壘打。 法新社
錯過首局首打席開轟不打緊，克魯茲下個打席敲出456英尺大號全壘打。 法新社

你敢沒收我就再打更遠！紅人大物克魯茲（Elly De La Cruz）在今天對戰釀酒人的比賽原有機會首局首打席開轟，沒想到卻被釀酒人中外野手威莫（Joey Wiemer）超美技接殺。而克魯茲下個打席馬上強勢回應，直接打到所有人攔截不到的位子，一發456英尺的大號全壘打直接讓所有外野手放棄追球，這是他本季第六轟。

克魯茲明星賽後遇到不小低潮，明星賽後35個打數只敲出三支安打，打擊率不到一成，還苦吞16K。克魯茲在昨天對戰響尾蛇敲出全壘打，展現復甦跡象，今天身為首棒的他第一局原可以再敲轟，但硬生生被中外野手威莫攔截。根據進階數據顯示，克魯茲這個「外野飛球」飛了整整405英尺，在全大聯盟30座球場中有超過半數會出牆。

有趣的是，威莫正是前陣子克魯茲創下本季內野最快傳球速度的受害者，今天反過頭來將克魯茲美技接殺，也算是戶別苗頭。

克魯茲今天第二度踏上打擊區時，釀酒人主場的大螢幕在克魯茲的球員資料旁開玩笑寫下：「在第一局差點打出全壘打......但沒有」。沒想到這個註解卻馬上「一語成讖」，不知道是否被全壘打遭沒收氣到，克魯茲這打席將面對第一顆88英里的卡特球扛了456英尺，形成超大號兩分砲。在打出去的瞬間外野手就已經全部放棄，完成了甜蜜復仇。

這是克魯茲生涯第二遠的全壘打，擊球初速高達113.7英里，幾乎要飛出球場。而網友也對克魯茲的怪力驚嘆不已，紛紛留言表示「球感覺很痛」、「這顆球還有家人啊！（意即克魯茲的重擊對球『太慘忍』）」、「這球要飛到密西根了」。

紅人 釀酒人

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