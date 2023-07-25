MLB／釀酒人計分板調皮了 剛笑完克魯茲就被扛兩分砲
紅人隊克魯茲（Elly De La Cruz）首局錯失首打席全壘打，釀酒人隊決定在記分板上向這位超級新人開點小玩笑，未料馬上付出代價，被他掃出一發兩分砲，為這場釀酒人以3：2擊敗紅人之戰增添話題。
克魯茲擔任開路先鋒，1局上的打席就差點開砲，這球一路向中外野遠颺，釀酒人中外野手威莫（Joey Wiemer）時間判斷精準的跳接，在牆前將這球收進手套。
有趣畫面出現在克魯茲3局上再上打擊區時，釀酒人計分板調皮了，在他的介紹欄中寫著「差點在首局打了全壘打…但沒有」；故事往往都在這裡發生轉折，克魯茲第1球就面對偏低的88.4哩卡特球出棒，掃出一發中右外野兩分砲，一度將比分改寫為紅人2：1領先。
這一轟飛行距離456呎，為釀酒人主場近一年來飛得最遠的一轟，前一發更遠的全壘打為去年6月9日哈波（Bryce Harper）的460呎。
釀酒人6局下靠新秀、經典賽義大利隊國手弗里利克（Sal Frelick）敲出陽春砲、生涯首轟追平，9局下再由葉力奇（Christian Yelich）在無人出局、一二壘有人的打席敲出再見安，帶走這場勝利。
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