MLB／賈吉受傷後首次實戰打擊練習 隊友羅艾西加全力投

洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）復健傳出好消息，他自6月初受傷以來，首度進行實戰打擊練習，由同樣待在傷兵名單的羅艾西加（Jonathan Loaisiga）負責投球。

這次羅艾西加不是餵球投手，而是模擬比賽強度投球。賈吉總共看16球，其中4球打成界外，沒有把球打進場內過。對此，總教練布恩（Aaron Boone）解釋，「首次實戰練習面對羅艾西加，沒有比這更困難的事。這是他（賈吉）回歸過程中，必須通過的考驗。」

布恩表示賈吉何時復出還沒決定，「目前最重要的事就是加強賈吉的耐力，一次連續做幾小時，這就是我們接下來要讓他做的」。

羅艾西加面對賈吉時表現出色，投了滑球、變速球、伸卡球及四縫線速球，布恩開心表示，「看起來就像季後賽的羅艾西加。」

羅艾西加是洋基牛棚主力，近兩季分別出賽57場及50場，本季因傷目前只出賽3場。