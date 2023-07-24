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MLB／美式飲食難不倒 吉田正尚愛上蛤蜊巧達濃湯

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
紅襪隊日籍好手吉田正尚在大聯盟適應良好。法新社
紅襪隊日籍好手吉田正尚在大聯盟適應良好。法新社

紅襪隊日籍強打吉田正尚在大聯盟適應良好，場外生活也越來越上手，已在波士頓找到最喜歡的食物：蛤蜊巧達濃湯。

紅襪今天以6：1擊敗大都會隊，先發9棒有8人敲安，唯獨吉田5打數沒有安打，打擊率下滑3成15，從美聯打擊榜排頭的位置滑落第2，僅次於光芒隊狄亞茲（Yandy Diaz）的3成17。

此戰賽前，吉田接受ESPN場邊訪問，談到來到美國後最喜歡的食物，想了一下，直接用英文笑著給出答案，「嗯…蛤蜊巧達濃湯」。吉田表示，「美國的食物和日本完全不一樣，但我覺得沒關係，來到不同的地方，願意嘗試所有事物，我覺得這很重要，我也在持續嘗鮮。」

吉田透露，自己是在今年2月與隊友們一起看超級盃比賽時，開始挑戰這些對自己來說陌生的食物，比起對戰大聯盟投手，這些食物還更容易適應。

大聯盟 紅襪 大都會

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