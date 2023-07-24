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MLB／媒體驚恐是天使主場終戰先拍大合照 大谷炸裂第36轟
8月1日交易大限前的最後主場賽事，大谷翔平在首局就以陽春砲獻主場球迷，本季第36轟出爐，天使隊終場以7：5擊敗海盜隊，贏得連兩波系列賽。
大谷擔任先發第2棒、指定打擊，3打數敲出1安打、吞下2K，另有1次保送上壘。
大谷1局下從海盜先發投手凱勒（Mitch Keller）手中敲出陽春砲，滿球數時將9號位的92.2哩卡特球掃出中外野全壘打牆外，飛行距離410呎，這一轟將比分扳成1：1。
凱勒持續遭到全壘打砲轟，5局下維拉茲奎茲（Andrew Velazquez）、倫吉佛（Luis Rengifo）連兩打席敲出陽春砲，凱勒最終先發5局被敲9安打、失6分，挨了3發全壘打；倫吉佛此役則有雙響砲。
天使連續贏得面對洋基、海盜的系列賽，在美聯外卡距離排名第3的藍鳥隊還有4場勝差，接下來在8月1日前的賽事將到客場與老虎、藍鳥、勇士隊交手，每一場勝敗都攸關天使在交易大限前要當買家或賣家。
賽前約1個半小時，主跑天使的美、日記者及球團公關意識到此役是交易大限前的最後一場主場賽事，在場上留下大合照，畢竟若屆時大谷不是穿天使球衣，也不會有這麼多日本媒體聚集於此。
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