快訊

女足世界盃開踢！女性運動賽事更平等了嗎？

一年學費10萬起跳！法國「政治神童」任教育部長 意外揭菁英私校面紗

【早晨財經速解讀】 利空出盡？外資調高台積目標價 超級央行周來襲 聯準會最後一次升息？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／媒體驚恐是天使主場終戰先拍大合照 大谷炸裂第36轟

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
8月1日交易大限前的最後主場賽事，大谷翔平在首局就以陽春砲獻主場球迷，本季第36轟出爐。 美聯社
8月1日交易大限前的最後主場賽事，大谷翔平在首局就以陽春砲獻主場球迷，本季第36轟出爐。 美聯社

8月1日交易大限前的最後主場賽事，大谷翔平在首局就以陽春砲獻主場球迷，本季第36轟出爐，天使隊終場以7：5擊敗海盜隊，贏得連兩波系列賽。

大谷擔任先發第2棒、指定打擊，3打數敲出1安打、吞下2K，另有1次保送上壘。

大谷1局下從海盜先發投手凱勒（Mitch Keller）手中敲出陽春砲，滿球數時將9號位的92.2哩卡特球掃出中外野全壘打牆外，飛行距離410呎，這一轟將比分扳成1：1。

凱勒持續遭到全壘打砲轟，5局下維拉茲奎茲（Andrew Velazquez）、倫吉佛（Luis Rengifo）連兩打席敲出陽春砲，凱勒最終先發5局被敲9安打、失6分，挨了3發全壘打；倫吉佛此役則有雙響砲。

天使連續贏得面對洋基、海盜的系列賽，在美聯外卡距離排名第3的藍鳥隊還有4場勝差，接下來在8月1日前的賽事將到客場與老虎、藍鳥、勇士隊交手，每一場勝敗都攸關天使在交易大限前要當買家或賣家。

賽前約1個半小時，主跑天使的美、日記者及球團公關意識到此役是交易大限前的最後一場主場賽事，在場上留下大合照，畢竟若屆時大谷不是穿天使球衣，也不會有這麼多日本媒體聚集於此。

天使 海盜 大谷翔平

延伸閱讀

MLB／大谷翔平罕見吞3K全隊最慘 連4戰未開砲停在35轟

MLB／大谷翔平挨4轟改寫最慘紀錄 幸天使火力相挺仍奪第8勝

MLB／天使想找出「不賣的理由」 大谷上架等倒數48小時

私訊凱勒媽「很智障」、被控私下中傷　亞歷媽道歉吐曾有一段黑暗時期

相關新聞

MLB／媒體驚恐是天使主場終戰先拍大合照 大谷炸裂第36轟

8月1日交易大限前的最後主場賽事，大谷翔平在首局就以陽春砲獻主場球迷，本季第36轟出爐，天使隊終場以7：5擊敗海盜隊，贏...

MLB／張育成關鍵轟 紅襪終止3連敗

紅襪隊昨在波士頓主場對大都會隊進行雙重賽，旅美好手張育成第2戰出現關鍵全壘打，5局下砲轟3屆塞揚獎強投薛則，助紅襪追平比...

MLB／不讓吉田正尚專美於前 鈴木誠也近況回溫上演猛打賞

波士頓紅襪隊的強打吉田正尚今天繳出本季第9次猛打賞成績，並且以3成19登上美聯打擊王寶座；而芝加哥小熊隊的和製大砲鈴木誠也同樣表現優異，今天面對紅雀隊5打數敲出3支安打，幫助球隊以8比6拿下勝利。

MLB／全壘打派對！水手藍鳥戰雙方各自上演單局三轟

水手和藍鳥兩支競逐美聯外卡席次的球隊近期迎來三連戰，今天兩邊火力旺盛，一共敲出七發全壘打，兩隊更各自在第三、第五局上演單局三轟。藍鳥雖一度取得三分領先，但在七局下牛棚放火被水手海灌五分逆轉，最終水手就

MLB／吉田正尚本季第9次猛打賞 暫居美聯打擊王

美國職棒大聯盟MLB波士頓紅襪日籍打者吉田正尚今天繳出4打數3安打1分打點及1次成功盜壘的佳績，也是本季第9次「猛打賞」...

MLB／三個和尚沒水喝！費城守備讓惠勒無辜掉分「問天」吞敗

今天費城人對戰守護者的比賽上演一場超級投手戰，最終由守護者以1：0驚險獲勝。本場比賽主投七局僅失一分的費城人王牌惠勒（Zack Wheeler）除了打線不給力導致「問天」吞敗，唯一掉的分數還是建立在隊

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦