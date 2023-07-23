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MLB／不讓吉田正尚專美於前 鈴木誠也近況回溫上演猛打賞

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
鈴木誠也7月打擊回溫。 路透社
鈴木誠也7月打擊回溫。 路透社

波士頓紅襪隊的強打吉田正尚今天繳出本季第9次猛打賞成績，並且以3成19登上美聯打擊王寶座；而芝加哥小熊隊的和製大砲鈴木誠也同樣表現優異，今天面對紅雀隊5打數敲出3支安打，幫助球隊以8比6拿下勝利。

扛第5棒的鈴木誠也雖然前兩個打席並無發揮，但隨後連續3次打席均有安打出現，打下兩分打點還跑出本季第3次盜壘。這是鈴木誠也本季第6次演出猛打賞，打擊率提升到2成64。

鈴木誠也在6月面臨打擊低潮，單月打擊率僅1成77；不過進入7月後，鈴木誠也逐漸擺脫陰霾，單月打擊率來到3成，並有2發全壘打。特別是最近6場比賽，鈴木誠也28個打數擊出11支安打，打擊率將近4成。

相較於吉田和鈴木的猛打演出，暫居美聯全壘打王和打點第3名的大谷翔平就顯得「寂寞」。大谷今天4打數0安打還吞下3次三振，近期已經3場沒有出現安打，連4場沒有開轟。

金河成(右)今天繳出本季第5次猛打賞。 美聯社
金河成(右)今天繳出本季第5次猛打賞。 美聯社

另外一提的是，教士隊的韓籍內野手金河成今日也是猛打賞演出，4打數3安打2保送，包括本季第12轟，寫下大聯盟生涯新高紀錄，賽後打擊率來到2成68；教士火力大爆發，全隊狂敲18支安打，以14比3痛宰老虎隊。

鈴木 波士頓 芝加哥

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