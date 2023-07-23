MLB／都給你帥就好！經典賽義大利開路先鋒初登場扮致勝英雄

年初曾來過台灣打經典賽的釀酒人大物弗里利克（Sal Frelick）今迎來大聯盟初登板，而他表現一鳴驚人，在繳出猛打賞之餘屢屢上演美技，還打回球隊的超前分，幾乎可說是「一人打全隊」。最終釀酒人以4：3擊敗聯盟龍頭勇士，弗里利克用表現做了最好的自我介紹。

台灣球迷對弗里利克肯定不陌生，他在經典賽義大利隊擔綱開路先鋒，對戰台灣時曾一度從王維中手中敲出超前的二壘安打。名列球隊第二號新秀的弗里利克去年就已經升上3A並繳出.365/.435/.508的打擊三圍，原先被預期開季沒多久就能一嘗大聯盟滋味，沒想到卻遭逢傷病困擾，直到明星賽後才迎來大聯盟首秀。

不過延後上大聯盟的時程並不打緊，弗里利克僅用了一場比賽就向球迷說明了為何自己是球隊的未來。他生涯前三次站上打擊區都敲出安打，並在第二個打席解鎖得分成就、第三個打席打回首打點同時也是是球隊追平分。不只能跑能打，弗里利克在防守端也做出貢獻，他在第六局接連美技接殺歐蘇納（Marcell Ozuna）、阿西亞（Orlando Arcia）的深遠飛球，讓投手忍不住舉手致意。

Sal Frelick is making this Major League thing look easy. 😤



Two incredible catches in the same inning in his debut! pic.twitter.com/HoPTlgES8o — MLB (@MLB) 2023年7月23日

在八局下的第四個打席，弗里利克在一三壘有人、平手之際擊出強勁平飛球，雖然沒有形成安打，但讓壘上的隊友順利跑回超前分，最終球隊也靠著這分贏球。本場比賽弗里利克三支三、兩打點，是打線上最亮眼的打者，同時也是隊史首位初登場就敲出三安並打回兩分以上的球員。而他在受訪時也表示對登上大聯盟感到興奮。「思考到登上大聯盟絕對令人感到緊張」，弗里利克說，「但當踏上球場並看到那些一起拚戰上來的隊友，這使我輕鬆不少。」

Sal Frelick gives the Brewers the lead in the bottom of the 8th!



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本季釀酒人的外野火力不如預期，.705的OPS是聯盟倒數第六，釀酒人總教練康索（Craig Counsell）指出弗里利克的加入有望帶來提升。弗里利克也表示目前身體狀況良好，手指傷勢不會對打擊造成太大影響。「我不想談論太多『如果』」，弗里利克表示不想為延遲上大聯盟找藉口，「當時我必須保持健康、找回身手，盡快升上大聯盟；而現在身體狀況很好，我能夠更好辨識球路並打出強勁的球，這有助於我在打擊區有更多想法。」