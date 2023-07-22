MLB／大復活成各隊交易標靶 小熊貝林傑只想專注比賽

美國時間8月1日是本季MLB的交易大限，許多球隊為拚搏季後賽資格而有所行動，其中今年大復活的芝加哥小熊隊外野手貝林傑（Cody Bellinger）是否會被交易，是各界關注的話題。

今日貝林傑持續繳出火燙表現，單場4支3猛打，3局上更是扛出一發2分砲率隊以4比3擊敗紅雀，賽後理所當然也被問到關於交易的議題，不過他本人倒是對於這話題顯得雲淡風輕。

他表示，「在這裡，我們都很開放的溝通，我一直都在這種可能會發生或不會發生的事情裡面，但現在我只想專注在我能掌控的。」

「只是明白了球賽的現實，」貝林傑提到自己如何面對外界雜音，「話雖如此，很多事情都是我無法控制的。對我來說，我只是想專注在比賽。」

貝林傑自2019賽季拿下MVP後，生涯軌跡呈斷軌式下滑，去年打擊率掉到剩2成10、OPS僅.654，道奇選擇放生貝林傑讓他進入自由市場。最後貝林傑跟小熊簽下1年短約，他也成功證明自己，過去20場出賽，打擊率0.447，敲出6轟和15分打點，是聯盟最可怕的打者之一。