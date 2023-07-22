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MLB／道奇謹慎對待克蕭健康狀況 下周模擬賽後有望重返球隊

聯合新聞網／ 綜合報導
克蕭（Clayton Kershaw）將在下周進行模擬賽，有望在周末重返道奇先發陣容。 美聯社
克蕭（Clayton Kershaw）將在下周進行模擬賽，有望在周末重返道奇先發陣容。 美聯社

道奇王牌克蕭Clayton Kershaw）前日進入傷兵名單，近日終於迎來好消息，將在下周進行模擬賽，有望在下周末重返道奇先發陣容。

克蕭自6月底因左肩痠痛就未能上場比賽，但在本周末開始進行牛棚練習，總教練羅伯茲（Dave Roberts）看完克蕭的練習後表示，「他投了大約40球，真的很不錯，看起來很有威力。」

羅伯茲後續也透露克蕭將不會到小聯盟進行復健賽，「我認為對我來說，也對我們所有人來說，要嘛進行兩場模擬賽並再多投一局，要嘛模擬賽之後他就可以復出了。」

羅伯茨認為需要謹慎對待克蕭的健康狀況，「如果他能恢復並發揮出我們預期的水準，那這就是一次好的休整，這就像是重新調整，讓他在10月的時候能走得更遠，所以我們現在保持非常謹慎，盡可能維持他的健康狀態。」

克蕭（Clayton Kershaw）近年來傷病頻傳，前日更表示尚未決定明年是否續投，因此道奇格外謹慎克蕭的身體狀況，也許明年賽季這名準名人堂球星有可能因此高掛球衣也說不定。

復健 克蕭 道奇 Clayton Kershaw 羅伯茲 牛棚 小聯盟 名人堂

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