MLB／洋基一半歡喜一半憂　捕手崔維諾報銷、賈吉進行打擊訓練

紐約洋基今日一半歡喜一半憂，好消息是隊長賈吉（Aaron Judge）腳趾傷勢恢復良好，將於周末開始進行打擊訓練，壞消息則是主力捕手崔維諾（Jose Trevino）將進行手腕手術，預計整季報銷。

賈吉季初因為守備時弄傷腳趾，2度進入傷兵名單，不過傷勢已逐漸康復，本周也已進行跑壘訓練，他本人認為傷勢其實不是最大問題，「回歸後須面臨的心理障礙遠大於身體的問題。」

總教練布恩（Aaron Boone）透露在打擊練習結束後，球隊將會給出賈吉的回歸時間表，也許不久後就能再次看到他回到球場上打擊的英姿。

崔維諾的部分，球隊暫時先放入10天傷兵名單，在洋基與皇家賽前，球隊緊急拉上3A捕手羅特威特（Ben Rortvedt），他將接替崔維諾擔任二號捕手的角色，與東岡凱爾（Kyle Higashioka）一同分擔本壘指揮官的任務。

崔維諾今年出賽達55場，不過他透露都是忍痛上場，「其實早在春訓時，右手腕韌帶撕裂傷就一直讓他相當苦惱。」

崔維諾本季打擊率2成10，有4發全壘打和15分打點。轉戰洋基首年就進入明星賽並拿下金手套獎，當年他共出賽115場，繳出11轟、43分打點，打擊率2成48。