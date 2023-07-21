MLB／萊利、歐森背靠背開轟 勇士逆轉響尾蛇中止4連敗
國聯強權勇士近期苦吞4連敗，今日迎來與響尾蛇系列賽最終戰，雖然勇士前7局仍處落後的局面，但8下三壘手萊利（Austin Riley）轟出逆轉3分砲一吐連敗的怨氣，終場勇士便以7比5中止連敗。
雙方本場都派出塞揚等級的先發投手，響尾蛇推派新科王牌賈倫（Zac Gallen）迎戰勇士三振王史泰德（Spencer Strider），雙方在前5局形成投手大戰，第4局時，響尾蛇馬提（Ketel Marte）敲出三壘安打，一度有失分危機，不過史泰德大展K功，連續三K完美化解。
6局下，賈倫遭到勇士隊阿西亞（Orlando Arcia）下半局敲出陽春砲突破雙方僵局，後續狀況回穩沒在掉分。
7上，響尾蛇卡洛爾（Corbin Carroll）選到四壞球保送，靠著速度盜上二壘，華克（Christian Walker）遭到觸身球保送，菜鳥坎佐（Dominic Canzone）前日敲出追平安，今天再敲出逆轉三分砲，李維拉（Emmanuel Rivera）也接續開轟，響尾蛇暫時以4比1領先。
7下，勇士萊利率先敲出三壘安打，再靠著國聯全壘打王歐森（Matt Olson）開轟，勇士目前以4比3落後，8上，響尾蛇卡洛爾敲出本季第19發全壘打，添加保險分，比數此時來到5比3。
8下，勇士萊利在一、二壘有人的情況下，敲出3分打點全壘打，也是這系列賽第四轟，響尾蛇選擇派出尼爾森（Kyle Nelson）接替原先卡斯特羅（Miguel Castro），沒想到下一棒歐森也跟著開轟，響尾蛇9上追分無果，終場勇士便以7比5拿下勝利。
本場比賽，響尾蛇先發投手賈倫，主投7局失3分優質先發，後續接手的卡斯特羅0.2局失3分吞敗，尼爾森則是0.1局失1分。
勇士方面，史泰德先發6局失4分飆13K，海勒（Ben Heller）、葉茲（Kirby Yates）和伊格列西亞斯（Raisel Iglesias）都沒有失分。
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