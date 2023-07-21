MLB／金鶯教頭盛讚藤浪有球威 但還不確定如何使用
金鶯隊昨天送出小聯盟左投盧卡斯（Easton Lucas），向運動家隊換回日籍火球男藤浪晉太郎，金鶯教頭海德（Brandon Hyde）也相當看好這筆交易。
海德賽前受訪時稱讚藤浪的能力，「我認為光是看影片，就知道他很有球威。我昨晚和奧克蘭的人聊過，他們對藤浪本季取得的進步很開心，他在牛棚表現非常好，特別是最近幾周。」
海德表示，「我們總是在尋求陣容升級，不斷為陣容添深度，他將成為牛棚的重要一員。」不過海德還不知道要如何使用藤浪，「我會等到和他碰面及交談後，再一起商量。我不會急著確定他擔任哪個角色。」
藤浪在運動家開季4場先發全敗、防禦率達14.40。4月27日起轉戰牛棚，6、7月合計出賽17場，單月防禦率分別是3.97和2.25，近期已經連11場未投出四壞球保送。
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