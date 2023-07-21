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MLB／單局掉5分後變身 老虎羅倫佐演出連21.2局無失分

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
老虎隊投手羅倫佐連續21.2局沒有掉分。法新社
老虎隊投手羅倫佐連續21.2局沒有掉分。法新社

一場單局掉5分的先發後，老虎隊投手羅倫佐（Michael Lorenzen）好像切換開關，加上今天對皇家隊7局無失分的演出，連續21.2局沒有掉分，是目前大聯盟持續中連續無失分的最長紀錄。

「我對自己的球路品質有信心。」羅倫佐說：「但有好的狀況不代表有好的結果，我必須找出方法，棒球比賽目的就是要贏球，而我必須讓球隊有贏球機會，一局掉5分實在不好。」

羅倫佐在台灣時間7月1日登板對洛磯隊第2局一口氣掉5分，但接下來3局未再失分，隨後7月7日先發5局、7月15日先發6.2局都沒失分，今天對皇家隊7局僅被敲3支安打，另有3K、1保送，依舊力保不失。

羅倫佐表示，當你發掘出更多技巧，就會擁有不同的自信，「我知道自己打磨出所需的技巧，讓滑球控制力更好，而不只是投到好球帶，而是能控制在好球帶的特定區域，我的變速球也更加穩定。」

羅倫佐連續21.2局無失分是目前大聯盟最強，而老虎隊史前一次有這麼長局數無失分，是2016年富爾默（Michael Fulmer）的33.1局無失分。

皇家 大聯盟 老虎

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