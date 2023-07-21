MLB／不久前才打破紀錄 紅人大物克魯茲再傳史上最速球刷榜

紅人大物新秀克魯茲（Elly De La Cruz）上大聯盟後一直在破紀錄，前一次因為在內野處理滾地球時傳出高達97.9英哩（約157.6公里）的紀錄，沒想到今天又在比賽中再度將記錄推到新高度。

4局下半，巨人打者梅托斯（Luis Matos）敲出左外野深遠長打，一壘跑者弗洛瑞斯(Wilmer Flores)見狀，連忙穿越三個壘包想直攻本壘，未料克魯茲在游擊防區接到外野轉傳的飛球後，直接快傳一記99.8 英里（約160.6公里）的火球給捕手瑪雷（Luke Maile），成功阻殺跑者。

99.8 MPH throw from Elly De La Cruz completes the relay 🚀🤯



(via @mlb)pic.twitter.com/2xDe7QxNfS — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) 2023年7月20日

克魯茲僅花37場，就傳出4記95英里以上的內野轉傳球，與塔提斯（Fernando Tatis Jr.）並列，而今天傳出的這顆火球甚至今天所有的投手球速還快。

賽後提到今天的轉傳，克魯茲表示，「我知道我在那時候必須盡可能的傳越快越好，無論任何狀況我都準備好把球傳出去。」

就連巨人總教練凱普勒（Gabe Kapler）也大讚克魯茲的表現，「我看到馬克(巨人三壘指導教練，Mark Hallberg)解讀了這顆球，很快就做出了決定，克魯茲完成了一次很好的轉傳，並完美地將球傳向本壘。但在兩次出局的情況下，我對著個衝本壘的決定沒話說。」