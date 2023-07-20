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MLB／龍頭勇士苦吞4連敗不在意 教頭一句話幽默回應記者

聯合新聞網／ 綜合報導
勇士近期苦吞4連敗，總教練史尼克（Brian Snitker）對此根本不在意，甚至還大開玩笑。 美聯社
勇士近期苦吞4連敗，總教練史尼克（Brian Snitker）對此根本不在意，甚至還大開玩笑。 美聯社

國聯強權勇士近期苦吞一波4連敗，外界將原因歸咎於投手傷病的問題，勇士總教練史尼克（Brian Snitker）對此根本不在意，甚至還大開玩笑。

勇士有多名先發投手因傷高掛免戰牌。讓勇士在投手戰力上捉襟見肘，不過，看來對史尼克來說不成問題，受訪時更開完笑，「我們很難找到人代替（這些傷兵），因為我們找不到停車位給他們停。」

「這就是棒球，這種事情很常發生，」勇士隊外野手哈里斯（Michael Harris II）認為這很正常，「我們曾經表現得非常出色並持續了很長一段時間。我們是支優秀的球隊，我們隨時都可以觸底反彈。」

「我認為，如果有一個正確的的球隊，失敗和一些壓力可能會對球隊帶來幫助，」勇士隊先發投手摩頓（Charlie Morton）認為失敗會讓球隊更有動力，「當然會想經歷這些，你不想輸掉比賽。但只要有個正確的球隊，而我認為我們就有這樣的球隊，這些挫折就會成為我們動力。」

這次是勇士本季第三次4連敗，即便如此，勇士仍然領先國聯東區第二的費城人達9.5場分差，目前也仍穩居國聯第一，距離第二名的道奇也還有6.5場。

東區 勇士 尼克 費城人 棒球 道奇

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